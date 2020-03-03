Ночью в Нижнем Тагиле сгорел кондитерский магазин

В ночь на 3 марта в Дзержинском районе Нижнего Тагила сгорел кондитерский магазин, расположенный на первом этаже жилого дома № 31 по улице Ильича. После срабатывания охранно-пожарной сигнализации выехавшие на место сотрудники ЧОП заметили дым и вызвали пожарных.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, огонь повредил имущество на площади 2 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

На месте работали три спецмашины и восемь человек личного состава. Пожар был потушен в течение четырёх минут.