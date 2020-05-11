Ночью в Нижнем Тагиле горели деревообрабатывающий завод и многоэтажный жилой дом

В ночь на 11 мая в Нижнем Тагиле зарегистрировано два крупных пожара. Возгорание произошло на деревообрабатывающем заводе и в 5-этажном жилом доме, откуда пришлось эвакуировать 17 человек.

Сообщение о возгорании на деревообрабатывающем заводе по улице Индустриальной поступило 10 мая в 22:46. На площади 140 кв. м сгорели пиломатериал и опилки. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, пожары на этом объекте происходят регулярно из-за специфики производства. В тушении пожара были задействованы 4 спецмашины и 16 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 00:55. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём.

В 2 часа ночи на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по улице Строителей. В одной из квартир на третьем этаже на площади 5 кв. м горела мебель и домашнее имущество. Спасатели эвакуировали 17 человек, из которых троих взрослых и двух детей выводили из задымлённого подъезда с помощью специальных устройств.

«Пожарных вызвали соседи, когда увидели, что идёт дым, сообщили, что в квартире живёт мама с двумя детьми. Когда спасатели приехали, начали взламывать дверь, но в квартире никого не оказалось — может, на дачу уехали», — рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС.

На месте работали 3 спецмашины и 10 человек личного состава. В 3:30 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций. По предварительным данным, пожар произошёл из-за замыкания электропроводки.

По сообщению Уральского управления по гидрометеорологии с 11 по 13 мая на территории Свердловской области сохранится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов. С 10 по 12 мая в большинстве районов области сохранится высокая пожарная опасность в лесах. При возникновении ЧС, аварий и происшествий немедленно информировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 или 112.