«Ночью просыпаюсь через каждый час». Алексея Навального перевели в ИК-2 в Покрове

В своём Instagram Алексей Навальный сообщил, что его перевели в ИК-2 в Покрове. Напомним, ранее оппозиционер находился в СИЗО-3 «Кольчугино» также во Владимирской области.

Как пишет политик, каких-либо противоправных действий и насилия в отношении него не применяли, однако отмечает, что тюремная система напоминает ему концлагерь.

«У меня на груди табличка с именем и фото, она подчёркнута красивой красной полосой. Ведь я склонен к побегу, помните? Ночью я через каждый час просыпаюсь оттого, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: “Два часа тридцать минут, осуждённый Навальный. Снятие с профилактического учёта как склонного к побегу. На месте”», — пишет Алексей Навальный.

В феврале суд в Москве отправил политика Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев по приговору о мошенничестве, вынесенному в 2014 году. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что дело «Ив Роше», по которому оппозиционер был осуждён, нарушило право Навального на справедливое разбирательство. Ему была выплачена компенсация. Но Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять.