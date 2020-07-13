Ночью на трассе под Нижним Тагилом погиб водитель КамАЗа, не справившийся с управлением

Сегодня в 00:00 на автодороге Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка водитель КамАЗа-СБ92В не справился с управлением и вылетел в кювет. За рулём грузового автомобиля находился тагильчанин 1965 года рождения. Мужчина скончался до приезда скорой, автобетоносмеситель получил серьёзные технические повреждения.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, транспортного средства, опросили очевидцев. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.