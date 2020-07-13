Ночью на трассе под Нижним Тагилом погиб водитель КамАЗа, не справившийся с управлением

Сегодня в 00:00 на автодороге Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка водитель КамАЗа-СБ92В не справился с управлением и вылетел в кювет. За рулём грузового автомобиля находился тагильчанин 1965 года рождения. Мужчина скончался до приезда скорой, автобетоносмеситель получил серьёзные технические повреждения.
Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, транспортного средства, опросили очевидцев. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
«Установлено, что погибший водитель автомобиля КамАЗ-СБ92В является жителем Нижнего Тагила, его стаж вождения составляет 7 лет. В 2020 году привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения два раза», — прокомментировали в отделении пропаганды ГИБДД.