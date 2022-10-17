Ночные заморозки и дожди ждут жителей Нижнего Тагила на этой неделе

Пасмурная и прохладная погода с усиливающимся ветром ожидается в Нижнем Тагиле на этой неделе. Ночные температуры в выходные опустятся до –2°C, сообщает Уральский гидрометцентр.

17 и 18 октября в Нижнем Тагиле днём температура воздуха составит до +10°C, ночью — около +5°C. В среду и четверг, 19 и 20 октября, днём воздух прогреется до +8°C, а ночью — до +5°C. В середине недели ожидаются дожди. Днём в пятницу, 21 октября, будет около +4°C, ночью похолодает до –1°C.

К выходным синоптики обещают солнечную погоду. 22 и 23 октября осадков не ожидается, днём будет около +2°C, ночью столбики термометров могут опуститься до –2°C.