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27 Дек 2016 14:50 | Метки: Новости

«Ночные волки» получили президентский грант в 3 миллиона рублей на «единение братских народов»

Байкерский клуб «Ночные волки» Александра Залдостанова, более известного как «Хирург», выиграл кремлёвский грант в 3,1 миллиона рублей на патриотический проект «Славянский мир». Об этом сообщает BBC. В заявке к проекту уточняется, что «Славянский мир» заключается в «мотоциклетных и автомобильных паломничествах, направленных на единение братских славянских народов путём общественной дипломатии».

Кроме «Ночных волков» гранты на патриотические проекты получили ещё несколько общественных организаций.

Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство» получила три миллиона рублей на автопробег от Калининграда до острова Русский с показом патриотического спектакля «Молодая гвардия». Цель проекта, согласно заявке – объединение народа России вокруг подвига молодогвардейцев.

Фонд «Согрей добром» получил пять миллионов рублей на путешествие студентов московских вузов на Северный Кавказ и укрепление связей со сверстниками. По проекту студенты вместе проведут акции «патриотической, межкультурной, экологической направленности».

Ещё три миллиона выиграло движение «Бессмертный полк России». Грант будет направлен на создание всероссийской горячей линии для противодействия «политике информационной войны, манипулятивным технологиям, нацеленным на негативную переоценку событий и итогов Второй мировой и Великой Отечественной войны». 

Агентство новостей «Между строк»

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