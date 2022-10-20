«Ночь искусств» в Нижнем Тагиле будет посвящена традициям народов России

Свердловская область в девятый раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств» (0+). В этом году она пройдёт в пятницу, 4 ноября, и будет посвящена Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Традиционно площадками проведения акции станут городские музеи и театр кукол.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств будут работать две выставки о традициях коренных народов. На выставке «Эльдорадо. Сокровища индейцев» (6+) тагильчане увидят около 100 экспонатов от доколумбовых цивилизаций до современных работ художников Канады, США, Мексики, Коста-Рики, Перу и Эквадора. А на выставке «Графика народов севера» (6+) узнают историю жизни племён Хайда и Квакиутль, проживающих на северо-западном побережье Канады и острове Ванкувер.

В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» традиционно готовят программу, интересную для детей и для взрослых. Для тагильчан будут открыты залы историко-краеведческого музея, выставочные залы музея-заповедника и музея природы и охраны окружающей среды. Здесь тагильчане смогут узнать старинные традиции и элементы культуры народов, которые живут на территории России.

В Нижнетагильском театре кукол готовят программу «Наше всё» (0+) по произведениям Александра Пушкина. Маленьких гостей ждут тематические фотозоны, творческая программа с участием кукол, посвящённая произведениям великого поэта, сказочное шоу от театра мыльных пузырей LeRon и показ премьеры прошлого сезона — спектакля «Евгений Онегин» (12+).

В ближайшие дни подробные программы мероприятия появятся в социальных сетях учреждений. Напомним, что это первая «Ночь искусств», которая пройдёт в офлайн-формате после пандемии.