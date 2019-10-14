Нобелевскую премию по экономике получили учёные, занимающиеся борьбой с бедностью

Нобелевскую премию по экономике за 2019 год получили Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход к борьбе с бедностью». Об этом говорится на сайте награды, сообщает «Лента.ру».

По заявлению жюри, учёные получили награду за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью.

«Всего за два десятилетия их подход изменил развивающиеся экономики, которые сейчас представляют собой преуспевающее поле для исследований», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

В 2018 году Нобелевскую премию по экономике получили американские учёные Уильям Нордхаус и Пол Ромер за работу в области экономического моделирования взаимосвязей рыночной экономики и изменений климата.

Нобелевская премия по экономике была учреждена в 1968 году. В завещании Нобеля такой номинации нет, но экономическая премия тоже считается Нобелевской.