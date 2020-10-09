Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе

Нобелевский комитет объявил в Осло лауреата премии мира за 2020 год, им стала Всемирная продовольственная программа — крупнейшая гуманитарная организация, помогающая неимущим в развивающихся странах, сообщается в Twitter премии.

Премию мира присудили с формулировкой «за усилия по борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий в регионах, пострадавших от конфликтов, за движущую силу попыток предотвратить превращение голода в оружие войн и конфликтов».

В этом году претендентами на Нобелевскую премию мира стали 318 кандидатов, включая 107 организаций. В том числе на неё номинировали президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, политика Алексея Навального, экоактивистку Грету Тунберг, Светлану и Сергея Тихановских.

В 2019 году лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, которого отметили за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей.

Премия мира — предпоследняя в нобелевском цикле и единственная, которую объявляют не в Стокгольме, а в Осло. 12 октября станет известно имя лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, которую учредил Банк Швеции.

Премию по медицине в этом году присудили за открытие вируса гепатита С, по физике — за исследования чёрных дыр, по химии — за разработку метода редактирования генома. Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.