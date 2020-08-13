Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью белорусской службе «Радио Свобода» призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку.

«Я хотела б сказать то же, что красиво сказала журналист Светлана Калинкина: "Уйди красиво!.." Но уже не получится, уже кровь [пролилась]. Убирайся, пока не поздно, пока ты ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти», — сказала Алексиевич.

Она добавила, что «просто влюбилась в свой народ за последние несколько недель», и поблагодарила людей, вышедших на акции протеста. Кроме того, Алексиевич осудила жестокие действия силовиков.

«Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН, — мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские ребята не могли так бить своих мам и сестёр», — заявила она.

В Белоруссии четвёртый день продолжаются протесты против результатов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры не признают эти результаты. Силовики жёстко подавляют протесты, применяют против людей резиновые пули и светошумовые гранаты, избивают людей на улице. На кадрах видео из Белоруссии видно, как омоновцы бьют даже тех, кто лежит на земле и не сопротивляется.