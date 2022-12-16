Нижний Тагил занял третье место по объёму безучётного потребления электричества в Свердловской области 

В АО «Облкоммунэнерго» подвели итоги проверки по выявлению безучётного потребления электроэнергии за 10 месяцев текущего года. Тройку городов, где больше всего воруют электроэнергию, замкнул Нижний Тагил, второе место занял Богданович, а лидером в этом году стал Арамиль. Выяснилось, что общий объём «безучётки» превысил 5,6 млн киловатт-часов.

Как сообщают в «Облкоммунэнерго», 91% безучётного потребления электроэнергии приходится на юридических лиц. По сравнению с прошлым годом количество выявленных случаев у юридических лиц увеличилось на 63,6%. Из-за этого объём сворованных киловатт-часов вырос на 78%.

«По каждому случаю безучётного потребления ресурса энергетиками составляется акт, а в последующем производится расчёт объёма неучтённого потребления для отправки в адрес гарантирующего поставщика, который выставит счёт на оплату потребителю», — отметила начальник управления балансов и реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Наталья Голубева.

Акты составляются и на физических лиц. Однако у этой категории граждан, по сравнению с прошлым годом, объёмы неучётнного потребления электроэнергии снизились на 42%.