Нижний Тагил занял предпоследнюю строчку в рейтинге надёжности муниципалитетов УрФО в сфере ЖКХ

Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов составил рейтинг надёжности муниципалитетов в сфере ЖКХ в УрФО. В исследовании приняли участие 20 крупнейших городов Уральского федерального округа. Оценивались такие качества, как износ домов, процент труб, которые были признаны требующими замены. Во внимание были взяты данные Росстата за 2020 год. Также был осуществлён подсчёт домов, которые построены до 1975 года.

В итоге Нижний Тагил оказался на 19-м месте рейтинга. Износ жилого фонда в городе составляет 28,19%, а износ коммуникаций — 60,28%. При этом 67,27% домов были построены до 1975 года. Хуже показатели только у Копейска.

Лидирующую позицию занял город Нижневартовск. Там износ домов оказался не больше 19,86%. На втором месте расположился Ханты-Мансийск, замыкает тройку лидеров Тобольск.

Екатеринбург оказался на 17-м месте, Каменск-Уральский — на 12-м месте, Первоуральск — на 13-м месте, Серов — на 16-м месте.