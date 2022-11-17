Нижний Тагил занял последнее, 70-е место в рейтинге городов по стоимости вторичного жилья

В Нижнем Тагиле можно приобрести жильё на вторичном рынке по самой низкой цене. Согласно исследованию, проведённому специалистами федерального портала «Мир квартир», в рейтинге цен на «вторичку» среди 70 крупнейших городов России Нижний Тагил занял последнее место.

Например, в Нижнем Тагиле цена жилья за квадратный метр составила почти 45 тысяч рублей с учётом нулевого прироста за октябрь. С начала этого года увеличение цены за квадратный метр во втором городе Свердловской области составило 13,3%. Средняя цена квартиры увеличилась на 0,7% и составила почти 2 млн 347 тысяч рублей. С начала 2022 года прирост цены за вторичную квартиру в Нижнем Тагиле составил 17%.

Екатеринбург занял 20-е место в рейтинге цен на вторичное жильё. Там средняя стоимость квартиры с учётом прироста за октябрь в размере 2% составила почти 5,5 млн рублей. Прирост цены за квартиру с начала года — 9,2%. Цена квадратного метра за жильё в Екатеринбурге с учётом прироста за октябрь на 0,7 % составила 101 тысячу рублей.

Средняя динамика цены «квадрата» по стране составила за 10 месяцев этого года 16%. Среднероссийская цена лота увеличилась за октябрь на 0,5%, до 5 млн 92 тысяч рублей.

Первое место в рейтинге занимает Москва, где средняя стоимость квартиры — почти 17 млн 192 тысячи рублей с учётом снижения цен на вторичное жильё с начала года на 0,3%. Далее в списке находится Сочи, где средняя стоимость за «вторичку» — 11 млн 34 тысячи рублей с учётом снижения цен с начала 2022 года на 12,6%. На третьем месте расположился Санкт-Петербург. Там цена на вторичное жильё составила почти 10 млн 768 тысяч рублей с учётом прироста стоимости с начала 2022 года на 3,5%.

«В отсутствие дешёвой ипотеки вторичный рынок недвижимости проседает всё больше, и впервые с мая “ковидного” 2020 года цена квадратного метра на нём не выросла вообще. Не добавляют оптимизма и ожидание экономического кризиса, и сокращение горизонта планирования у покупателей, которые резко потеряли интерес к покупке квартир. Ценовой пузырь начал сдуваться как на первичном, так и на регулярном рынке. До конца года и в начале следующего мы ожидаем продолжения, а то и нарастания этого тренда», — заявил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».