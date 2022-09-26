Нижний Тагил занял 73-е место среди 100 городов России по уровню зарплат

В рейтинге крупных российских городов по уровню заработных плат Нижний Тагил занял 73-е место из 100. Об этом стало известно из исследования, опубликованного РИА Новости, где эксперты рассчитали соотношение средних выплат за вычетом НДФЛ в 100 крупнейших городах нашей страны и стоимости фиксированного потребительского набора.

Согласно подсчётам, в Нижнем Тагиле зафиксирована среднемесячная чистая зарплата в размере 43,2 тысячи рублей. На эту сумму можно приобрести 2,4 потребительских набора. На ступень выше расположился Тольятти с заработной платой 42,8 тысячи рублей и потребительским набором в количестве 2,44. Екатеринбург на 19-м месте, где за средние 60,4 тысячи рублей можно купить 3,36 набора.

На первом месте рейтинга находится Новый Уренгой, где на среднюю зарплату в 129,5 тысячи рублей можно приобрести 5,69 фиксированного потребительского набора. На ступень ниже разместился Салехард, затем Южно-Сахалинск, Москва и Сургут. Элиста замыкает рейтинг с коэффициентом 1,86.