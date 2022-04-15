Нижний Тагил занял 15-е место в рейтинге городов с хорошо развитым общественным транспортом

Нижний Тагил вошёл в топ-15 городов по качеству транспортной сети. Рейтинг включён в доклад старшего научного сотрудника центра исследований проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Павла Зюзина для XXIII Ясинской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. В исследовании были задействованы 50 городов России.

Нижний Тагил, согласно исследованию, выгодно отличается от других городов развитой трамвайной системой. Исследователь связывает это с общим упадком трамвайных систем по стране, а также с отсутствием в нашем городе метро. Среди респондентов наибольшую эффективность трамвайной сети продемонстрировал именно Нижний Тагил (наравне с Магнитогорском).

По интенсивности движения транспорта наш город занял 14-ю строчку. По дублированию маршрутов общественного транспорта — 30-е место. Среди городов до полумиллиона человек населения Нижний Тагил занял 2-е место (после Череповца) по уровню развития инфраструктуры. Согласно заключениям докладчика, Нижнему Тагилу не хватает автобусов большого и среднего класса, а не малого и особо малого, которые курсируют по городу в данный момент.

Сумма баллов по разным показателям у Нижнего Тагила составила 148. Выше него в рейтинге оказались Казань (212), Екатеринбург (203), Новокузнецк (193), Новосибирск (192), Ижевск (192), Пермь (185), Нижний Новгород (180), Череповец (167), Саратов (166), Самара (159), Барнаул (159), Волгоград (159), Хабаровск (158) и Краснодар (155).

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