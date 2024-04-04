Нижний Тагил возглавил антирейтинг «Рифея» по неправильной утилизации строительных отходов

Нижний Тагил возглавил антирейтинг компании «Рифей», регионального оператора по обращению с ТКО, по неправильной утилизации строительных отходов. За первый квартал 2024 года в городе зафиксировано 44 попытки выбросить обломки деревянных и железобетонных конструкций под видом бытовых отходов. В тройке лидеров антирейтинга по размещению строительных отходов на площадках для ТКО также Горноуральский округ и Серов.

В «Рифее» отмечают, что ситуация не изменилась с начала экологической реформы. Разные строительные отходы, такие как брёвна, кирпичи, шлакоблоки, куски бетона и шифер, по-прежнему утилизируются горожанами под видом обычных крупногабаритных бытовых отходов в контейнерах.

В результате часть контейнеров или вся мусорная площадка приходят в негодность. Кроме того, появляется дополнительная нагрузка на рабочий график транспортировщиков: уходит время для привлечения специалистов управляющих компаний и муниципальных администраций, которые отвечают за устранение подобных нарушений. Так, в конце марта в Нижнем Тагиле на площадке по адресу Станционный проезд, 7 экипаж обнаружил контейнеры, забитые обломками стены. В результате вывоз отходов пришлось отложить. Обслуживание возобновилось только на следующий день, когда управляющая компания освободила контейнеры от строительных отходов.

Отметим, что строительный мусор нельзя выкинуть в ближайший контейнер. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 тысячи до 2 тысяч рублей (ст. 8.2 КоАП), при повторном нарушении в течение года штраф составит до 3 тысяч рублей для физлиц. Штраф для организаций — до 100 тысяч рублей.

Вывоз строительных отходов их собственник должен организовать самостоятельно. Для этого нужно заключить отдельный договор с компанией, которая имеет соответствующую лицензию и готова предоставить обязательное документальное подтверждение факта доставки отходов на полигон. Если услуги предоставляет подрядчик, то уборка остатков стройки входит в обязанности строительно-ремонтной компании.