Нижний Тагил вновь станет площадкой театрального фестиваля «Браво!»

Нижнетагильский драматический театр в третий раз примет Свердловский областной конкурс театральных работ «Браво!». 27 и 28 мая на сцене театра зрители увидят постановки-номинанты тагильских драматического театра и театра кукол, а также Краснотурьинского театра кукол и Серовского театра драмы имени Чехова.

В этом году в афишу «Браво!» вошли 17 постановок 15 профессиональных театров Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Новоуральска, Серова, Ирбита, Краснотурьинска. Нижний Тагил будет представлен спектаклями «Ревизор» (16+) театра кукол, а также «Молоко» (18+) и «Мёртвые души» (18+) драматического театра. Фестиваль стартует в Екатеринбурге 19 мая. Имена победителей озвучат 30 мая на церемонии награждения.



Фото: паблик фестиваля «Браво!» во «ВКонтакте»



Нижнетагильский драматический театр уже не в первый раз становится площадкой «Браво!». А в 2017 году впервые за 38 лет существования областного театрального конкурса церемония награждения прошла в Нижнем Тагиле.

На фестивальных показах будут присутствовать обычные зрители и театральные критики СТД Свердловской области, которые выберут призёров. Билеты можно приобрести в кассе театра, но лучше сделать это заранее.