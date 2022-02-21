​​​​​​​Нижний Тагил вновь примет Международный фестиваль Arctic Open

Кинотеатр «Красногвардеец» вновь станет площадкой Международного фестиваля Arctic Open (0+). Киномарафон лучших художественных и документальных фильмов стран Арктики пройдёт с 1 по 6 марта. Вход на все показы свободный.

В фестивале участвуют русские и зарубежные фильмы, которые не показывают в широком прокате. Миссия киномарафона — объединить людей, любящих умное фестивальное кино, показать, как и чем живут северные территории, и вместе обсудить увиденное, задуматься, высказать свою точку зрения.

В программу 2022 года вошли 22 фильма: документальные, короткометражные и полнометражные художественные работы, фильмы для детей, подростков и семейного просмотра.

Зрители увидят картины режиссёров из России, Норвегии, Дании, Франции. Как и в предыдущие годы, организаторы объединили фильмы в программы разной длительности. Все киноленты собраны по тематике и возрасту. Программу кинофестиваля можно посмотреть на сайте кинотеатра «Красногвардеец».