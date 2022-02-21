​​​​​​​Нижний Тагил вновь примет Международный фестиваль Arctic Open

Кинотеатр «Красногвардеец» вновь станет площадкой Международного фестиваля Arctic Open (0+). Киномарафон лучших художественных и документальных фильмов стран Арктики пройдёт с 1 по 6 марта. Вход на все показы свободный.
В фестивале участвуют русские и зарубежные фильмы, которые не показывают в широком прокате. Миссия киномарафона — объединить людей, любящих умное фестивальное кино, показать, как и чем живут северные территории, и вместе обсудить увиденное, задуматься, высказать свою точку зрения.
В программу 2022 года вошли 22 фильма: документальные, короткометражные и полнометражные художественные работы, фильмы для детей, подростков и семейного просмотра.
Зрители увидят картины режиссёров из России, Норвегии, Дании, Франции. Как и в предыдущие годы, организаторы объединили фильмы в программы разной длительности. Все киноленты собраны по тематике и возрасту. Программу кинофестиваля можно посмотреть на сайте кинотеатра «Красногвардеец».
- Фестиваль проходит в Архангельске при поддержке Министерства культуры Архангельской области и Арктического федерального университета им. М. В. Ломоносова. Организатором показа выступает Поморский культурный фонд «Берегиня», а в нашем регионе — Свердловский областной фильмофонд. Тагильский кинотеатр «Красногвардеец» стал первым российским кинотеатром, который в 2020 году выступил с идеей расширить географию фестиваля и показал у себя на площадке его лучшие картины. Опыт оказался успешным, и сегодня киномарафон проходит в нескольких городах Свердловской области и в Республике Коми.