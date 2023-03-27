Нижний Тагил в Молодёжном парламенте Свердловской области будут представлять три девушки-депутата

Нижний Тагил в Молодёжном парламенте Свердловской области будут представлять три тагильчанки — Марина Горохова, Арина Обухова и Юлия Язовских. Марина Горохова является председателем молодёжной думы Нижнего Тагила, две другие девушки входят в состав комиссий молодёжной думы по развитию социальной сферы и по развитию местного самоуправления. Их кандидатуры поддержали коллеги из молодёжной и городской думы.

Марина Горохова Арина Обухова Юлия Язовских

С 2022 года в Молодёжный областной парламент принимают представителей от муниципалитетов по заявкам. От каждого муниципального образования Свердловской области направляется по одному представителю молодёжной гордумы. Самые крупные города, такие как Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский, составляют исключение: оттуда принимается по несколько заявленных кандидатур.

Будущий созыв областного Молодёжного парламента будет шестым, формирование его состава завершится 15 апреля 2023 года. Согласно требованиям, членом Молодёжного парламента может быть гражданин РФ в возрасте от 16 до 35 лет, постоянно проживающий на территории Свердловской области.