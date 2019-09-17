Нижний Тагил стал лидером по темпам проведения капремонтов в многоквартирных домах

Нижний Тагил в этом году стал первым среди городов Свердловской области, где досрочно завершились капитальные ремонты многоквартирных домов. К концу сентября ЗАО «Стройкомплекс» успело закончить ремонт всех 45 жилых зданий. Сегодня, 17 сентября, выполненные работы оценил заместитель гендиректора свердловского фонда содействия капремонту Александр Мокроусов. Одно из зданий по адресу ул. Победы, 29 построено в 1953 году. Здесь специалисты подрядной организации по чертежам 60-летней давности восстановили металлические кованые ворота. На ремонт дома потратили около 7 млн рублей.

«Старались сохранить образ сталинской постройки, — отметил представитель “Стройкомплекса” Евгений Досюк. — Восстанавливали различные архитектурные элементы на крыше, карнизную часть, ворота. Здесь проводился ремонт кровли, фасада и инженерных систем, утеплялось чердачное перекрытие. Фасад делали 2 месяца, крышу так же, центральное отопление — 3 месяца».

Вместе с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, представителями управляющих компаний и жильцами Александр Мокроусов оценил ремонт домов на Восточном проезде и ул. Жуковского. Все работы «Стройкомплексу» удалось организовать с опережением графика. В 38 домах из 45 отремонтировали крыши, у 41 здания обновили фасад, в 42 привели в порядок подвальные помещения. Также сделан капремонт внутридомовых инженерных систем: теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения в 35 домах, горячего водоснабжения. На все эти работы было выделено почти 403 млн рублей. В следующем, 2020 году, в Нижнем Тагиле планируется отремонтировать 44 многоквартирных дома. Цена вопроса — около 400 млн рублей. Более 200 домов не вошли в региональную программу, но также нуждаются в капитальном ремонте.

«Мы традиционно заканчиваем работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах досрочно, — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Я считаю, что нам повезло с подрядчиком, он действительно добросовестный. Он дополнительно по желанию жильцов ремонтирует подъезды, меняет стояки. Когда программа только начинала реализовываться, я помню, нам пришлось с одной компанией расторгать контракт, все сроки тогда были сорваны. Сейчас всё идёт просто на автомате. Здорово “Стройкомплекс” работает. Результат на лицо, и все его прекрасно видят. Единственное, некоторые недобросовестные управляющие компании убеждают жителей переходить на спецсчета. Это выбор собственников, но, с моей точки зрения, это значительно отбрасывает срок проведения капитального ремонта».

Большинство жителей отремонтированных домов довольны результатом. Есть, правда, и некоторые недочёты — например, слишком высокий подъём на крыльцо, отсутствие пандусов и других элементов, необходимых для обеспечения доступной среды.

«Мы локально решаем вопросы с пандусами, не повсеместно. Когда мы начинаем проектировать капитальный ремонт, очень важно, чтобы управляющая компания эти вопросы задала и мы эти моменты могли бы порешать. Другая сторона вопроса заключается в том, что нормы постройки домов и современные нормы для маломобильных групп населения иногда “не дружат”. Нужно находить локальные технические решения, чтобы это можно было реализовать. С новостройками проще», — прокомментировал Александр Мокроусов.

Заместитель гендиректора свердловского фонда содействия капремонту многоквартирных домов отметил, что при реализации программы важно «увязывать ремонты зданий с другими региональными и федеральными программами», чтобы преображение микрорайонов было комплексным.