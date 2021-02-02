Нижний Тагил стал лидером по количеству действующих кредитов в Свердловской области

Нижний Тагил и Екатеринбург стали лидерами по количеству действующих кредитов в регионе. При этом тагильчане чаще всего берут ипотеку, автокредиты и новые потребительские кредиты. Такие данные предоставили в региональном Центре финансовой грамотности по заказу областного Минфина. Анализ проводился для того, чтобы выяснить, как жители Среднего Урала распоряжаются своими финансовыми ресурсами.

По данным аналитиков, Нижний Тагил также стал вторым в рейтинге самых финансово грамотных муниципалитетов. Первое место занял Первоуральск, третьим стал Каменск-Уральский, а Екатеринбург занял четвёртую позицию.

В департаменте информационной политики Свердловской области также отметили, что в исследовании участвовало более двух тысяч жителей региона. Им нужно было ответить, как рассчитать простой банковский процент, если берёте кредит, в каких активах наименее рискованно разместить свободную сумму денег.