Нижний Тагил примет второй этап Кубка Урала по дрифту

На горе Долгой в Нижнем Тагиле 4 июля пройдёт второй этап Кубка Урала по дрифту. Зрители увидят выступления пилотов из Екатеринбурга, Верхней Салды, Челябинска, Озёрска, Тюмени, Сургута, Перми. В этот раз горожане смогут поболеть за спортсмена из Нижнего Тагила.

Как отмечает директор чемпионата DRIFTWARS Владимир Ольховиков, в этом году впервые с 2015 года Нижний Тагил будет представлять свой пилот Александр Пузанов. В последний раз тагильские спортсмены выступали на первом городском чемпионате, тогда же главный приз забрал тагильчанин Дмитрий Степанов.

«Нижний Тагил с 2015 года является домом для ежегодного чемпионата по дрифту DRIFTWARS. За семь лет он прошёл долгий путь от местечкового мероприятия для своих до крупнейшего автоспортивного события Урала. В 2021 году DRIFTWARS вошёл в состав Кубка Урала по дрифту — объединённого конгломерата независимых организаторов автоспортивных мероприятий», — рассказал «Афише МС» Владимир Ольховиков.

4 июля на парковке возле трамплинного комплекса «Аист» с 10:00 до 12:30 пройдут тренировочные заезды. Старт соревнований запланирован на 13:00. В течение всего дня гости смогут поболеть за спортсменов, принять участие в шоу-программе, посмотреть выставку автомобилей, прокатиться в дрифт-такси. Билеты можно купить заранее на сайте соревнований. Для детей до семи лет вход бесплатный.

По словам организаторов, чемпионат по дрифту пройдёт с соблюдением противокоронавирусных мер: на входе у зрителей будут измерять температуру и проверять наличие масок.