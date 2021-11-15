Нижний Тагил примет пять этапов всероссийских соревнований по баскетболу

В ноябре в Нижнем Тагиле на площадке БК «Старый соболь» пройдёт сразу пять этапов всероссийских соревнований по баскетболу для спортсменов разных возрастов. Об этом сообщается в официальной группе баскетбольного клуба «Старый соболь» во «ВКонтакте».

С 18 по 23 ноября пройдут игры первенства УрФО среди юношей 2009 года рождения. Затем на площадку выйдут команды, в составе которых играют воспитанники известного тагильского тренера Нины Долматовой, юноши 2008 года рождения. В прошлом сезоне они заняли четвертое место в финале первенства России.

На площадке «Старого соболя» уже состоялись окружные турниры среди юношей 2007 года рождения и девушек 2005 года рождения, а также предварительный раунд первенства ДЮБЛ.

В течение этого месяца в Нижнем Тагиле побывает почти 400 баскетболистов из разных городов страны: от Красноярска и Барнаула до Москвы и Саратова. Будет проведено 90 официальных матчей.