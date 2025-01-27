Нижний Тагил претендует на поддержку развития туризма

В 2025 году Свердловская область получит из федерального бюджета 331 млн рублей на развитие туризма. Ещё около 34 млн рублей правительство региона выделит из местной казны. При этом свердловские власти кардинально меняют подход к распределению средств. Теперь значительная часть денег будет направлена муниципалитетам. Об этом сообщил заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

«Мы снова в топе регионов по количеству привлеченных федеральных средств. Скажу честно: если в предыдущие годы больше грантовую поддержку мы давали предпринимателям, в этом году обсуждаем, что лучше больше средств предоставить муниципалитетам. Окончательное решение ещё не принято. На гранты идут одни и те же компании. Надо менять приоритеты. Муниципалитеты активно подают заявки с темой туркодов: подсветка зданий, вывески, таблички, знаки навигации», — констатировал вице-губернатор Дмитрий Ионин.

По словам чиновника, на финансирование претендуют Нижний Тагил, Сысерть и Староуткинск.

«Будем плясать от того, сколько муниципалитетов к нам придут с хорошими, правильными заявками. Гранты для бизнеса тоже будут, но в меньшем объёме. Просто сразу предупреждаем, что в приоритете муниципалитеты, их тоже надо поддерживать», — констатировал Дмитрий Ионин.