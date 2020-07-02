Нижний Тагил представит проект «Музейный квартал» во всероссийском конкурсе

Нижний Тагил стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и представит Свердловскую область на федеральном уровне.

Город представит практику досугового комплекса «Музейный квартал», в рамках которого был создан парк советской скульптуры на территории рядом с Нижнетагильским музеем изобразительных искусств. Парк советской скульптуры торжественно открылся в октябре 2019 года к 75-летнему юбилею музея искусств.

Финансирование на реализацию проекта осуществлялось из областного бюджета в рамках государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года».

«В Нижнем Тагиле появилась своеобразная рекреационно-туристическая зона, уникальное городское пространство, открывающее новые возможности для проведения самых разноплановых мероприятий и организации досуга жителей. И мы надеемся, что эта практика будет интересна и полезна для изучения и применения в других регионах страны», — отметил председатель межведомственной комиссии, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын.

Также региональный этап выиграла практика Верхней Туры по благоустройству набережной Верхне-Туринского водохранилища. Жюри отметило значимость и важность проектов для развития туристической инфраструктуры городов.