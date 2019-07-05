Нижний Тагил посетил депутат Государственной думы Павел Крашенинников

В Нижний Тагил приехал депутат Государственной думы Павел Крашенинников. Целью визита, по словам парламентария, стала встреча с главой города Владиславом Пинаевым, обсуждение проблем и планов на будущее.

«Мы обсуждали вопросы, связанные с экологией, вопросы, связанные с работой, вопросы, связанные со взаимодействием Федерального собрания с Нижним Тагилом, и для нас очень важно, что мы этот контакт развиваем и по мере возможности будем что-то полезное делать», — пояснил Павел Крашенинников.

Мэр города Владислав Пинаев отметил, что именно поддержка федеральных министерств важна для реализации городских и национальных проектов, в том числе нацпроект «Чистая вода».

«Тема воды сейчас самая актуальная, потому что сейчас как раз выходим на рубеж принятия решения. Также обсудили строительство моста [через пруд], легкоатлетического комплекса и тему дорог. Есть понимание, и это хорошо, именно оно помогает двигаться вперёд», — ответил мэр Владислав Пинаев.

Крашенинников сегодня посетил и Нижнетагильский металлургический комбинат, где обсудил взаимодействие в рамках вертикали власти с депутатом Законодательного собрания Свердловской области, управляющим директором ЕВРАЗ НТМК и КГОКа Алексеем Кушнарёвым.

Напомним, Павел Крашенинников возглавил список «Единой России» в Свердловской области на выборах седьмого созыва Госдумы в 2016 году. Сейчас он работает на территории региона, является лидером объединения «Депутатская вертикаль».

Крашенинников родился 21 июня 1964 года в городе Полевском Свердловской области. В 1989 году окончил Свердловский юридический институт, в 1991 году — аспирантуру этого вуза.