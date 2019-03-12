Нижний Тагил попал в тройку главных экологических проблем Свердловской области

Министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов в числе трёх ключевых экологических задач и проблем, стоящих перед регионом, заострил внимание на ситуации в Нижнем Тагиле, пишет Regnum.

«Отдельной проблемой можно обозначить город Нижний Тагил. В 204-м указе президента он указан отдельной строкой. Нужно добиться снижения выбросов в данном промышленном центре. Кроме того, необходимо привести водоснабжение муниципалитета к надлежащему качеству», — отметил министр.

В топ-3 министра также вошла «экологизация» предприятий.

«Это переход предприятий на экологизированное производство — переход на новые стандарты. Многие наши предприятия этим уже занимаются, с 2011 года мы над этим работаем», — сказал Кузнецов.

Кроме того, необходимо убирать имеющиеся отходы производства, отмечает министр.

«Нужно ликвидировать ранее накопленный экологический ущерб. Порядка 170 объектов на территории области — это места хранения отходов производства, металлургического, медного и так далее. Часть из них бесхозные, некоторые имеют собственника, ещё часть имеют собственника, но у тех нет соглашений с областью. По всем трём позициям работаем», — заявил областной чиновник.

Напомним, в 2018 году Средний Урал возглавил антирейтинг по экологии, составленный общественной организацией «Зелёный патруль».