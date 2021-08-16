Нижний Тагил попал в топ-100 городов-лидеров по вводу жилья

Эксперты РИА Рейтинг назвали города-лидеры по вводу жилья в пересчёте на одного человека. Больше всего жилья в 2020 году ввели в строй в Краснодаре и Калининграде, в конце списка — Мурманск и Магадан.

«По объёмам введённого жилья в абсолютном выражении в лидерах столицы: в Москве в 2020 году ввели 4,97 млн квадратных метров жилья, а в Санкт-Петербурге — 3,37 млн. Следом за ними идут Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Екатеринбург, чей жилой фонд увеличился на 1,28 млн квадратных метров», — отметили эксперты.

Екатеринбург из 100 крупнейших городов России по вводу жилья в пересчёте на одного человека находится на 17-м месте — объём ввода жилья общей площади на 1 человека в 2020 году составил 0,84 кв. м, а обеспеченность жильём (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека) — 26,8 кв. м. По этому показателю Екатеринбург находится на 39-м месте.

Во всей Свердловской области ввели в эксплуатацию в 2020 году почти 2,4 млн квадратных метров жилья. Стоит отметить, что Нижний Тагил — 92-й по вводу жилья в пересчёте на одного человека.

Планируется, что в Свердловской области в 2021 году построят 2,7 млн квадратных метров жилья, а подорожание материалов скажется на отрасли лишь в следующем году.