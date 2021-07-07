Нижний Тагил попал в федеральный проект по сокращению числа автомобилей на дорогах

Правительство России планирует пересадить россиян из личных автомобилей в новый экологичный транспорт. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с бизнесменами на выставке «Иннопром», которая проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.

По словам Мишустина, правительство поможет регионам закупить новые автобусы, трамваи, троллейбусы и модернизировать инфраструктуру. Новая федеральная программа коснётся 74 российских городов. К 2030 году удобная и современная транспортная инфраструктура должна появиться в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Перми, Челябинске, Тюмени, Кургане, Магнитогорске, Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Оренбурге, Архангельске. На программу планируется потратить почти 2 трлн рублей.

Проект позволит забыть о пробках на дорогах и смоге. Работает над ним вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в России возникла «очень опасная тенденция»: за последние 10 лет пассажиропоток в общественном транспорте сократился на 19%.

«Люди пересаживаются в автомобили. Мы не успеваем строить и ремонтировать дороги. Если кардинально не изменим подходы к развитию общественного транспорта, то все города загоним в пробки», — сказал чиновник.

Основой пассажирских перевозок, по мнению правительства РФ, должен стать электротранспорт. В агломерациях будут развивать сеть городских электричек. Города, в которых есть трамваи, будут реконструировать действующие линии и строить новые.

Чиновники считают, что после замены устаревшего транспорта пассажиропоток в городах увеличится. Уже сейчас, как прописано во Фронтальной стратегии, «61% россиян готов пересесть в общественный транспорт». Но чтобы это произошло, по мнению эксперта Ильи Резникова, автобусы и трамваи должны быть комфортными, нужно вводить платные парковки в центре городов и развивать пешеходные пути.