Нижний Тагил попал в число самых грязных городов России

Нижний Тагил попал в список самых грязных городов России, составленный фондом по охране природных объектов «Наш фонд». Организация объединяет сообщества предпринимателей и активных россиян для сохранения природы заповедников и национальных парков России. Директор фонда Ольга Лакустова перечислила города с самой неблагоприятной экологической обстановкой, пишет «Российская газета».

Факторы, на которые смотрели экологи, — наличие вредных производств, загрязнение водоёмов отходами предприятий и хозяйственной деятельности человека и увеличение количества выбросов углекислого газа в атмосферу.

Кроме Нижнего Тагила, в этот список попали города с такой же развитой промышленностью: Магнитогорск, Челябинск, Норильск, Красноярск, Череповец, Липецк, Новокузнецк и Медногорск.

Самыми вредными производствами, по мнению специалистов фонда, считаются тепловые электростанции и котельные. В качестве топлива в них используется мазут, торф, уголь, которые выделяют в атмосферу вещества, загрязняющие воздух. Чем больше таких объектов в населённом пункте, тем менее экологически привлекательным он будет считаться.

Однако на экологическую обстановку в регионах влияют и природные факторы. Так, из-за лесных пожаров происходят повышенные выбросы углерода, отмечает директор благотворительного фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов.

Также при оценке экологического благополучия смотрят на качество воды, количество мусорных свалок в городе и их объёмы, рассчитывают количество зелёных насаждений на человека. В крупных городах это 21 кв. метр на одного жителя. Если показатели оказываются ниже, то город попадает в разряд неблагополучных. Кроме того, при определении экологического статуса учитывают количество автомобилей в населённом пункте.

Рассмотрев все неблагоприятные факторы, к относительно чистым городам эксперт отнесла: Тамбов, Сочи, Майкоп, Таганрог, Владикавказ, Севастополь, Грозный, Кострому, Саранск и Йошкар-Олу.