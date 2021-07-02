Нижний Тагил попал на второе место в рейтинге доступности жилья

Нижний Тагил оказался на втором месте в рейтинге доступности жилья в России, который составила консалтинговая группа SRG, пишет «Российская газета». Эксперты сравнили стоимость жилой площади в 75 крупнейших городах с медианной зарплатой — уровнем, доходы выше которого есть у половины населения страны.

Отметим, Росстат впервые рассчитал медианную зарплату по данным Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах. Медианная среднемесячная зарплата в России за 2020 год составила 32 422 рубля.

В тройку городов-лидеров вошли Магнитогорск, Нижний Тагил и Курган, где на медианную зарплату можно купить 0,96 кв. м, 0,88 кв. м и 0,82 кв. м жилья соответственно. Для покупки одного квадратного метра здесь понадобится чуть больше среднестатистического месячного заработка.