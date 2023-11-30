Нижний Тагил получит самую крупную сумму на отлов собак в Свердловской области в 2024 году 

В 2024 году Нижнему Тагилу на отлов бездомных животных выделят более 12 млн рублей, что является самой крупной суммой среди муниципалитетов Свердловской области. Средства будут выделены Департаментом ветеринарии. Из-за того, что в 2022 и 2023 годах из местного бюджета на отлов собак выделяли дополнительные средства, в следующем город получит на 4 млн рублей больше. Об этом на профильной комиссии гордумы рассказал начальник управления горхозяйством мэрии Андрей Лебедев.

«Департамент ветеринарии пересмотрел приказ о выделении субвенции муниципалитету на данные цели. Сейчас проводит анализ, сколько средств за три последние года было выделено и количество отловленных собак. И на основе этого формирует сумму субвенции на следующий год. В связи с тем, что в 2022-2023 годах городом выделялось по миллиону рублей дополнительно, то на следующий год нам предоставляют вместо 8 млн рублей свыше 12 млн рублей. И это самая большая цифра в Свердловской области. Екатеринбург получает в следующем году на данные полномочия 8 млн рублей», — рассказал Андрей Лебедев.

В конце сентября управление городским хозяйством запросило на отлов собак из городского бюджета дополнительно 1 млн рублей, когда изначально во втором полугодии 2023 года мэрия планировала потратить на отлов бездомных собак в городе 3,5 млн рублей. По словам начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева, на текущий момент от тагильчан поступило порядка 300 заявок. Но денег чиновники почему-то запросили в три раза меньше, чем необходимо, чтобы охватить все запросы. В итоге парламентарии решили найти ещё 2 млн рублей, чтобы покрыть все заявки на отлов от горожан. В декабре при корректировке бюджета дополнительные средства будут учтены.

Отметим, что ранее Департамент ветеринарии признал Нижний Тагил самым «собакоопасным» городом Свердловской области. Лидером в статистике он стал по показателю напряжённости, связанной с причинением бездомными животными вреда жизни и здоровью граждан за третий квартал 2023 года.