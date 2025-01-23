Нижний Тагил получит из областного бюджета почти 200 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Нижний Тагил, Первоуральск, Ирбит и ещё 12 муниципальных образований Свердловской области получат более 1,2 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Решение о распределении субсидий с учётом софинансирования из федерального бюджета принял губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства 23 января.

«Работа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры ведётся комплексная, масштабная, с использованием инвестиционных механизмов, привлечением средств специального казначейского кредита, инфраструктурных бюджетных кредитов. <...> В этом году начинается реализация нового нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Мы должны максимально полно войти в нацпроект, обеспечить выполнение всех программ, начатых ранее, добиться целевых ориентиров в повышении качества предоставляемых коммунальных услуг жителям Свердловской области», — сказал Евгений Куйвашев.

Как уточняет департамент информационной политики региона, наиболее крупные субсидии распределены Нижнему Тагилу — 194 млн рублей, Первоуральску — 139 млн рублей и Ирбиту — 124,2 млн рублей. Всего планируется реализовать 25 проектов для повышения качества предоставления коммунальных услуг свердловчанам.

Как сообщил заместитель губернатора Сергей Швиндт, за последние два года на обновление сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения было выделено 3,2 млрд рублей. Это финансовая поддержка Фонда развития территорий, средства областного и местных бюджетов. Работы проведены в 29 муниципалитетах. Протяжённость обновлённых инженерных сетей составила 190 километров. По этому показателю Свердловская область вошла в пятёрку лидеров среди субъектов страны.

В числе крупных модернизированных объектов — замена 7,2 километра тепловых магистральных сетей в Дзержинском районе Нижнего Тагила. В Камышловском городском округе выполнен капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения общей протяжённостью 17,4 километра, в муниципальном образовании Алапаевское — 13,4 километра, в Волчанском муниципальном округе — почти 20 километров. Всего в 2023–2024 годах качество предоставляемых коммунальных услуг улучшилось для 700 тысяч жителей Свердловской области.