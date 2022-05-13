Нижний Тагил получит дополнительные средства на перевод частных домов на газовое и электрическое теплоснабжение по нацпроекту «Чистый воздух» 

Нижний Тагил попал в программу дополнительного финансирования федерального проекта «Чистый воздух». Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Накануне постановление о получении Свердловской областью дополнительного финансирования в рамках проекта подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«В программу дополнительного финансирования вошёл Нижний Тагил. За счёт бюджета жителям будет компенсировано подключение жилых домов к распределительным сетям газо- и электроснабжения, приобретение и установка в домах необходимого оборудования и приборов учёта. Объекты электросетевого и газового хозяйства, необходимые для перевода частных домовладений на альтернативное отопление, должны быть реконструированы или построены до 31 декабря 2024 года», — отметил Николай Смирнов.

В федеральном бюджете на цели проекта «Чистый воздух» предусмотрено 8 млрд рублей в 2022 году и около 11,5 млрд рублей в 2023 году, однако пока неизвестно, как эти средства будут распределены по десяти регионам, участвующим в проекте. Распоряжение о распределении между регионами будет принято правительством в ближайшее время.