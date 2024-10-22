Нижний Тагил получит дополнительно почти 237 млн рублей на капремонт коммунальных сетей

Нижний Тагил получит дополнительно 236,6 млн рублей на возмещение затрат на капитальный ремонт коммунальных сетей. Эти средства будут направлены на замену почти 5 километров теплотрассы и позволят улучшить качество услуг для 122 тысяч жителей. Перераспределение средств согласовали на заседании правительства Свердловской области.

«Мы перераспределяем областные средства и средства Фонда развития территорий. Выделяем субсидии тем муниципалитетам, у которых мероприятия, запланированные в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры на предстоящий отопительный сезон, уже выполнены или близятся к завершению. Это позволяет обеспечить качество и надёжность предоставления свердловчанам жилищно-коммунальных услуг и сократить протяжённость ветхих коммунальных сетей», — рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

Также дополнительное финансирование получит Берёзовский городской округ — 64,9 млн рублей. На эту сумму планируется обновление 3,42 километра сетей. Невьянскому городскому округу будет предоставлено 20,9 млн рублей, что позволит обновить 2,65 километра коммунальных сетей для 3,5 тысячи жителей. Общая сумма выделенных средств составит 322,4 млн рублей.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов в муниципалитетах Свердловской области заменены 775,4 километра ветхих тепловых сетей, 353,3 километра ветхих водопроводных сетей, 198,2 километра ветхих канализационных сетей и 259,7 километра электрических сетей. Проведена проверка исправности работы более 1400 котельных, около 14 тысяч километров тепловых сетей, почти 12 тысяч километров водопроводных сетей, около 7 тысяч километров канализационных сетей, более 60 тысяч километров электрических сетей. В целом на подготовку коммунальных сетей выделено более 14 млрд рублей из бюджетов разных уровней.