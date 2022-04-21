Нижний Тагил получит 480 тысяч рублей на утилизацию погибших животных

Нижнему Тагилу на организацию работ по утилизации погибших животных выделят из областного бюджета 480 тысяч рублей, об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе администрации города. Согласно решению областного правительства, все города Среднего Урала получат субвенции на работы по уборке так называемых биологических отходов. Всего в этом году в муниципалитеты на эти нужды направят 9,4 млн рублей.

Решение о распределении средств было озвучено сегодня, 21 апреля, на заседании правительства Свердловской области, которое провёл губернатор Евгений Куйвашев.

«Речь идёт об уборке туш диких животных, бездомных животных, погибших в ДТП или при других обстоятельствах. К биологическим отходам в данном случае также относятся несанкционированные свалки останков животных, когда установить лицо, виновное в нарушении ветеринарно-санитарных правил, невозможно», — пояснил директор Департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

По словам Трушкина, на предоставленные средства муниципалитеты должны заключать договоры с организациями, которые оказывают услуги по утилизации биологических отходов.

«Поступление средств в бюджет Нижнего Тагила ожидается после разработки нормативных документов о порядке и отчётности в данном направлении деятельности», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе города.

Также отметим, что в Свердловской области принят региональный закон по наделению органов местного самоуправления полномочиями по организации, перемещению, хранению и утилизации биологических отходов, которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен. Ранее этим занимались сотрудники коммунальных служб, ветеринарных станций или специалисты охотхозяйств.