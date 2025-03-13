Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства одобрил распределение средств из регионального бюджета на развитие объектов, которые предназначены для организации досуга жителей муниципалитетов. Согласно документу, в 2025 году субсидии будут выделены трём территориям.

Муниципальный округ город Нижний Тагил получит 1,6 млн рублей на приобретение оборудования для туристско-информационного центра «Нижнетагильский». Он появится в доме № 1 на улице Балакинской, где сейчас находится музейно-производственный центр «Тагильский поднос».

Напомним, проект «Тагильский поднос» получил развитие в 2022 году после визита в наш город Евгения Куйвашева. Здесь недавно открылся и музей камнерезного искусства от создателя каменных цветов, мастера Виктора Васильева. В планах — создание ещё двух музеев: бересты и кованых изделий, а также открытие кафе. Новый центр входит в «Демидовский маршрут», получивший статус национального.

17,5 млн рублей получит муниципальному округу Верхотурский на создание туристско-информационного центра, включая приобретение оборудования. А Каменск-Уральский городской округ — 6,65 млн рублей на создание туристического маршрута «Урало-Сибирская тропа».