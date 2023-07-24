Нижний Тагил получит 10 млн рублей за хорошо организованное голосование по объектам благоустройства

Правительство Свердловской области выделит Нижнему Тагилу 10 млн рублей за успешно проведённое голосование по объектам благоустройства. Всего из бюджета региона на поощрение муниципалитетов дадут 105 млн рублей. Поддержку в размере от 3 до 15 млн получат 16 муниципалитетов. В их число входят Артёмовский, Арамиль, Красноуфимск, Каменск-Уральский, Алапаевск, Богданович, Верхний Тагил, Серов, Полевской, Талица, Берёзовский, Волчанск, Верхняя Тура, Каменский городской округ, пишет «Комсомольская правда».

Предложение о денежном поощрении городов и округов за активное участие в организации и проведении онлайн-голосования было принято на заседании межведомственной комиссии Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Весной тагильчане выбирали объект благоустройства на будущий год из четырёх общественных пространств. По итогам голосования лидером стала площадь перед зданием машиностроительного техникума на Вагонке. По данным администрации Нижнего Тагила, в 2023 году в голосовании поучаствовали почти 95 тысяч тагильчан, что стало рекордным показателем по сравнению с прошлыми годами.

Отметим, что успешным считается голосование, в котором принимали участие не менее 25% жителей муниципалитета.