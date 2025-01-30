Нижний Тагил получил более 4 млн рублей на развитие народных художественных промыслов

Правительство Свердловской области выделило Нижнему Тагилу субсидию в размере более 4 млн рублей на развитие народных художественных промыслов.

Эти средства будут направлены на благоустройство территории, прилегающей к зданию Центра сохранения народных промыслов и установление здесь памятного знака «Тагильский поднос».

Новая туристическая локация в Нижнем Тагиле появилась при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. В 2022 году сын известного уральского камнереза, хранитель народных художественных промыслов Андрей Васильев открыл здесь первую очередь музейно-производственного комплекса, в 2024 году в этом же здании открыты музеи и туристско-информационный центр Нижнего Тагила. Ежегодно здесь планируется принимать до 15 тысяч гостей.

Также субсидии будут выделены Каменск-Уральскому городскому округу — 936,6 тысячи рублей и муниципальному округу Верхотурский — 831,9 тысячи рублей. Средства пойдут на разработку и издание методических, информационных и справочных материалов по вопросам сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в Свердловской области, а также на проведение мастер-классов с привлечением мастеров народных художественных промыслов.