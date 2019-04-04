Политика

Нижний Тагил победил в областном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

04.04.2019 13:50
Нижний Тагил победил в областном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

На совещании губернатора с главами муниципальных образований региона Владиславу Пинаеву вручена почётная грамота Совета муниципальных образований Свердловской области, сообщает пресс-служба городской администрации.

В наградном документе сказано, что Нижний Тагил признан победителем в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

«Муниципалитет продемонстрировал лучшие показатели в номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к его осуществлению"», рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Конкурсная комиссия по достоинству оценила налаженное в городе взаимодействие власти и общественных объединений, в частности работу через ТОСы, которых в городе насчитывается более 40.

«Неравнодушие тагильчан и их стремление сделать свои территории чистыми, уютными, комфортными позволили достичь такого успеха среди девяти муниципальных образований, которые вели борьбу за звание победителя», сообщается на официальном сайте города.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Федеральная комиссия определяет победителей в каждой номинации, лучшие разработки обобщаются и распространяются в виде методических материалов среди всех российских муниципалитетов.

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