Нижний Тагил победил в областном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

На совещании губернатора с главами муниципальных образований региона Владиславу Пинаеву вручена почётная грамота Совета муниципальных образований Свердловской области, сообщает пресс-служба городской администрации.

В наградном документе сказано, что Нижний Тагил признан победителем в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

«Муниципалитет продемонстрировал лучшие показатели в номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к его осуществлению"», — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Конкурсная комиссия по достоинству оценила налаженное в городе взаимодействие власти и общественных объединений, в частности работу через ТОСы, которых в городе насчитывается более 40.

«Неравнодушие тагильчан и их стремление сделать свои территории чистыми, уютными, комфортными позволили достичь такого успеха среди девяти муниципальных образований, которые вели борьбу за звание победителя», — сообщается на официальном сайте города.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Федеральная комиссия определяет победителей в каждой номинации, лучшие разработки обобщаются и распространяются в виде методических материалов среди всех российских муниципалитетов.