Нижний Тагил отметит 250-летие Бетховена концертом петербургского пианиста 

В пятницу, 11 декабря, на сцене Нижнетагильской филармонии выступит пианист из Санкт-Петербурга Пётр Лаул. Концерт посвящён 250-летию музыкального гения Людвига ван Бетховена, которое весь мир отметит 16 декабря.

«Концерт, посвящённый юбилею, филармония планировала провести ещё весной, однако по известным причинам он не состоялся. Большая удача для тагильской публики в том, что нам всё-таки удалось найти новое время в концертном календаре активно концертирующего солиста Петра Лаула. Это яркий музыкант мирового уровня и признанный авторитет в области исполнения именно бетховенского наследия. Не так давно артист совершил невозможное — сыграл серию из всех 32 сонат Бетховена за семь вечеров», — интригуют организаторы концерта.

Приглашённый солист выступит в вместе с малым симфоническим составом оркестра «Демидов-камерата» под управлением Владимира Капкана. Гости услышат увертюру «Кориолан», необычную для композитора ироничную Симфонию № 8. А также масштабный «Императорский» концерт для фортепиано с оркестром № 5, который исполняется не слишком часто — не у каждого пианиста он есть в репертуаре. Кстати, в репертуаре Петра Лаула все пять фортепианных концертов Бетховена.

В честь юбилея Бетховена Нижнетагильская филармония организовала и интересный онлайн-проект. В соцсетях публикуются материалы, которые доказывают, что знаменитый композитор — автор музыки, которая популярна до сих пор. Его произведения часто звучат в кино и рекламе и являются узнаваемыми даже для тех, кто совсем не разбирается в классической музыке.