Нижний Тагил отметил День молодёжи (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Накануне жители Нижнего Тагила отпраздновали День молодёжи. Несмотря на дождливую погоду, в центре города гуляли десятки тысяч тагильчан. Тематические площадки на набережной Тагильского пруда, в Театральном сквере и парке Бондина начали работать с 16:00. На них можно было научиться танцевать современные танцы, позаниматься спортом с профессиональным тренером, посмотреть соревнования по воркауту и силовому экстриму. Зажёг на Дне молодёжи и обещанный хедлайнер Доминик Джокер. Он исполнил как свои хиты, так и песни других артистов. Со сцены артист много общался с публикой, а также поздравил одиннадцатиклассников, для которых в этот день был организован общегородской выпускной. Завершился вечер зажигательным Open Air от диджеев «ЭкоРадио». Как Нижний Тагил отпраздновал День молодёжи, смотрите в фоторепортаже Артёма Тимашева.