Нижний Тагил отмечает День Победы. Онлайн-репортаж АН «Между строк»

Агентство новостей «Между строк» начинает онлайн-репортаж из центра Нижнего Тагила, где сегодня пройдут основные мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году из-за соображений безопасности отменено шествие «Бессмертного полка» и колонн трудовых коллективов предприятий.

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Начало парада в 10:00. Ожидается, что перед центральной трибуной проедет легендарный танк Т-34 и другая бронетехника производства «Уралвагонзавода». По проспекту Ленина парадным строем пройдут военнослужащие ВС РФ, сотрудники МЧС, МВД и других силовых ведомств.

В 12:30 на проспекте Ленина начнётся традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий». С 13:00 на площадке перед КДК «Современником» можно послушать «Песни Победы» (0+), в исполнении творческих коллективов городских ДК. В 16:00 пройдёт возложение цветов у мемориала на Площади Славы на Вагонке.

С 18:00 в парке имени Бондина выступят коллективы ГДДЮТ, дворца культуры «Юбилейный», городского дворца молодёжи, центра культуры и искусства НТМК и Нижнетагильского колледжа искусств.

В 22:00 над акваторией Тагильского пруда запустят праздничный салют!