Нижний Тагил отмечает День Победы 

В Нижнем Тагиле проходят мероприятия, посвящённые 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Празднования начались традиционно с парада на Театральной площади в 10:00. Его открыла колонна военной техники, которую возглавил легендарный танк Т-34 со Знаменем Государственного комитета обороны, которым «Уралвагонзавод» награждался во время Великой Отечественной войны 38 раз.

В колонне проехали Т-90С, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата». На боевых машинах в этом году можно было заметить наклейки с изображением георгиевской ленты и белой буквы Z.

Впервые с 2020 года в Нижнем Тагиле состоялась акция «Бессмертный полк», которая не проводилась из-за коронавирусных ограничений.

По данным ИА «Все новости», в колонне с портретами своих родных, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, прошли около 3,5 тысяч горожан.

До 15:00 центр города будет перекрыт для проведения традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Тагильский рабочий». Параллельно у драматического театра можно будет послушать концерт от творческих коллективов ДК «Юбилейный».

С 13:00 до 22:50 праздничный концерт будет идти в парке имени Бондина. А с 17:00 до 21:00 в парке «Народный» горожан будет радовать концертно-развлекательная программа «На площадке танцевальный 45-й год».

На 16:00 намечена акция «Памяти павших!» на мемориальном комплексе «Площадь Славы».

Завершится День Победы в Нижнем Тагиле праздничным салютом над Лисьей горой в 23:00.