Нижний Тагил оказался в числе лидеров по нарушениям ПДД водителями автобусов

С января по июль текущего года сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила было пресечено 1017 нарушений правил дорожного движения водителями маршрутных транспортных средств. Об этом «Уралинформбюро» сообщил врио начальника свердловского УГИБДД Алексей Габдорахманов. Лидером по количеству составленных административных актов на территории Свердловской области стал Екатеринбург, там полицейские составили на водителей автобусов 2164 протокола. На третьем месте Каменск-Уральский — 656 нарушений.

«В первом полугодии было проведено 111 проверок. По их результатам юридическим и должностным лицам было выдано 57 предписаний для устранения нарушений законодательства в области безопасного дорожного движения. Также было внесено 222 представления об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям», — добавил Алексей Габдорахманов.

Всего же за первое полугодие 2018 года в Свердловской области из-за нарушений ПДД водителями автобусов произошло 44 ДТП, в которых один человек погиб и 71 человек получил травмы различной степени тяжести. Основными причинами происшествий стали неправильный выбор дистанции и скорости движения. Прав были лишены 28 водителей автобусов.