Нижний Тагил оказался самым лучшим городом России для ведения бизнеса

Финансовый университет при правительстве РФ провёл заключительное исследование качества жизни в российских городах с населением более 250 тысяч человек за 2020 год. Оценка качества жизни в муниципалитетах основана на мнении самих горожан о различных аспектах их жизни. В общем зачёте Нижний Тагил занял 48-е место из 75 со средним баллом 65. По данным авторов исследования, на максимальные 100 баллов тагильчане оценили качество бизнес-среды в родном городе, но при этом крайне низко (33 балла) — общий уровень своего благополучия и медицинской помощи (47 баллов).

Лидерами рейтинга оказались Москва, Санкт-Петербург и Грозный. Аутсайдерами — Барнул, Волгоград, Чита. Екатеринбург разместился на 6-й строчке рейтинга.