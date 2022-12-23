Нижний Тагил оказался на последнем месте в рейтинге городов по стоимости вторичного жилья

По итогам 2022 года Нижний Тагил занял последнюю позицию среди 70 городов России с населением более 300 тысяч человек по стоимости вторичного жилья. Исследование проводили специалисты федерального портала «Мир квартир» исходя из динамики стоимости квадратного метра в течение года. В Нижнем Тагиле оказалось самое дешёвое вторичное жильё.

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья во втором по величине городе Свердловской области составила 44 926 рублей. Средняя стоимость квартиры в Нижнем Тагиле сейчас равняется 2,34 млн рублей, за год жильё прибавило в цене 16,7%.

В Екатеринбурге средняя стоимость квартиры составляет 5,6 млн рублей, за год жильё подорожало на 12,5%.

В целом по итогам года средняя стоимость «квадрата» вторичного жилья в стране составляет 96 060 рублей (+16,2%). Наибольшее удорожание зафиксировано в Архангельске (+39,7%), Кирове (+38,2%) и Махачкале (+34,3%). Наименьшее — в Москве (+3,2%), Хабаровске (+4,5%) и Сочи (+4,7%).

В среднем по всем городам стоимость квартиры выросла на 11,2%, а общая цена квартиры составила 5 млн 109 тысяч 196 рублей.

«Основной рост стоимости жилья пришёлся на I квартал, когда после февральских событий выросла ключевая ставка и курс валют. Многие продавцы на этой волне подняли ценники, а многие покупатели приняли решение вложиться в недвижимость. В следующем году стоимость вторичного жилья будет зависеть целиком от общего положения дел в стране, от стабильности экономической ситуации. Можно ожидать как вялого роста, так и снижения цен на квартиры», — отмечает гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.