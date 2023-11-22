Нижний Тагил оказался на 28-м месте в рейтинге российских городов по качеству жизни

В рамках мониторинга, проведённого Финансовым университетом при Правительстве РФ, Нижний Тагил оказался среди лучших городов России сразу по четырём критериям оценки качества жизни. Несмотря на это, он ожидаемо не смог войти в топ-10 по совокупной оценке, куда попали Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь, Сочи, Калуга, Екатеринбург, Сургут и Казань.

Всего в исследовании приняли участие 50 городов России. Нижний Тагил занял 28-е место, набрав 69,2 балла. Аналогичный результат имеет Кострома. Среди отличительных черт Нижнего Тагила — самые высокие оценки качества медобслуживания и вклада муниципальной власти в развитие экономики и социальной среды, а также наиболее низкий уровень жалоб на качество образования. Кроме того, согласно исследованию, в Нижнем Тагиле одни из лучших условий для ведения бизнеса.



Финансовый университет при Правительстве РФ



Отметим, что индекс качества жизни исследователи рассчитывали по результатам социологического мониторинга и на основании открытой статистики по городам. Так, условия ведения бизнеса оценивались на основе количества жалоб предпринимателей на надзорные и контролирующие органы, закупки и неправомерные проекты.

В целом, согласно исследованию, итоговый индекс качества жизни в России за 2023 год вырос до 98 пунктов, где за 100 пунктов были взяты показатели первого квартала 2021 года. При общем восстановлении показателей до уровня полуторагодовалой давности наблюдается снижение оценки доступности жилья.