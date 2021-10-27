​​​​​​​Нижний Тагил напишет «Большой этнографический диктант»

В честь Дня народного единства России, который отмечается 4 ноября, тагильчане вновь смогут принять участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» (12+). Диктант можно написать с 3 по 7 ноября, как и в прошлом году, из-за пандемии в онлайн-формате.

Задания будут опубликованы в ночь с 2 на 3 ноября на официальном сайте Большого этнографического диктанта. Тест включит в себя 20 вопросов общефедеральной части, единой для всех участников, и 10 вопросов регионального компонента, уникального для каждого субъекта РФ. Участниками акции могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Написать диктант можно как на русском языке, так и на английском, испанском и китайском.

За выполнение всех заданий участники смогут набрать максимум 100 баллов. Время выполнения тестов ограничено 45 минутами. После прохождения испытания каждый получит личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде, с возможностью получения его на электронную почту.

По мнению организаторов — Федерального агентства по делам национальностей — диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности россиян, их знания о народах, проживающих в нашей стране, и привлечёт внимание общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Впервые акция состоялась 4 октября 2016 года. Тогда её поддержали 90 000 жителей России, а уже в 2020 году к этнографическому диктанту присоединились 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира. В прошлом году в Свердловской области в акции приняли участие 11 000 уральцев.