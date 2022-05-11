Нижний Тагил накрыл смог от лесных пожаров

За сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров выросла в 9,4 раза, на данный момент горит 1,5 тысячи га, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает департамент информационной политики, за последние сутки в регионе ликвидировано 23 пожара, ещё 14 оперативно локализованы. Огонь тушили более 600 человек, задействовали 4 бульдозера, 31 трактор и 51 пожарную машину.

Сейчас спасатели Свердловской области продолжают борьбу с природными пожарами.

«Основными причинами пожаров в лесах становится неосторожное обращение людей с огнём. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер, который способствовал быстрому распространению пламени. На территории области действует особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнём запрещены», — рассказали в департаменте информполитики.

Всего, по сообщениям МЧС по Свердловской области, в регионе зарегистрировано около 200 техногенных пожаров. Самое большое число возгораний в Красноуральском городском округе, там спасатели ликвидировали 19 пожаров за последние несколько суток. В Нижнем Тагиле зарегистрировали 10 пожаров.

Больше всего пожаров в стране зафиксировали в Курганской области (3719 га) и Хабаровском крае (2384 га). Кроме того, горит большая территория в Иркутской области (1875 га), Красноярском крае (1823 га), Свердловской (1500 га) и Амурской областях (1245 га). Пожары площадью менее 1000 га тушат в Тюменской, Омской областях и Еврейской автономной области, а также в Приморском крае и Республике Тыва. Очаги площадью менее 100 га зафиксировали в Томской и Новосибирской областях, Пермском крае, а также в республиках Алтай и Хакасия, сообщает ТАСС.

Специалисты призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности. За нарушение запрета на использование огня в лесах для граждан предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. При причинении значительного ущерба может грозить уголовная ответственность: до 4 лет лишения свободы с выплатой штрафа от 300 тысяч рублей.

Сообщать об очагах лесных пожаров просят по телефону 8 (800) 100-94-00. Звонок поступает в диспетчерский пункт Уральской авиабазы. Информацию о возгораниях также можно передать по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Свердловский Роспотребнадзор советует избегать длительного нахождения на улице и не открывать окна. Также жителям предлагают использовать маски и респираторы, а в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания обращаться к врачу.